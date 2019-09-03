教師30年前狎學生案 事主受MeToo鼓舞報警

被告麥龍兒（56歲）被控於1988至94年間，在西貢三度非禮女子X、兩度非禮女子Y、一度非禮女子Z、兩度非禮女子A、一度非禮女子B。事主X、Y、Z、A現年37歲，B則33歲。

藉口講解功課 呼至教師桌非禮

X供稱，就讀小一或小二時，被告曾非禮她3次，每次情節相近。被告臨下課時，要求她到教師桌旁講解功課問題。小息鐘響起後，同學均離開課室，只剩兩人獨處，被告左手揭開功課本，右手伸入其裙內摸大腿及臀部，有一次更伸入內褲摸私處，令X感不適。

X當年一直啞忍，「覺得好醜，被人摸」、「係咪我習作做得唔好，佢要咁做」，又形害被告受學生歡迎，擔心無人相信自己的說法，更怕同學譏笑。

事主遭問被告為人 悉另有受害者

後來，X就讀小五或小六時，有兩名教師向她詢問被告為人，更問被告會否非禮學生。當時X不明白所以，回答「份人幾好，但有機會非禮學生」。X回家後，將被查問一事告知胞姊，胞姊解釋稱同學的妹妹遭被告非禮，該同學母親向學校投訴。該同學的妹妹是本案事主B。直至2017年，X受#MeToo運動啟發，鼓起勇氣向丈夫講述事件，翌年初報警。聆訊今續。

【案件編號：DCCC1133/18】