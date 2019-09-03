區諾軒裁非妥為當選 「立會生涯告一段落」

政府發言人指出，就法庭裁定因選舉主任未給予呈請人機會就意向作解釋、補選涉具關鍵欠妥之處，當局會研究判辭並徵詢法律意見，考慮如何跟進。至於會否舉行補選，當局相信選管會會留意相關司法程序最新情况，在需要時按法例要求及實際情况安排立法會補選。

倘上訴將暫緩執行 稱未決定

根據《立法會條例》第72（1）條，若法庭裁定任何人非妥為當選，該人即不再是議員，其議席由原訟法庭頒下書面判決日期起即出缺，但在上訴期限即14個工作天內，判決會暫緩執行，意味區諾軒這刻仍為立法會議員。第72（1A）條亦指明，若該人提出上訴，則繼續為議員，意味若區諾軒上訴，議席暫可得保。

港大法律學院首席講師張達明指出，區諾軒的議席何去何從，視乎期限內會否有人提上訴，若政府或區諾軒上訴，一般亦會申請暫緩裁決，法庭多會批准。區諾軒回應本報稱，暫未決定是否上訴，會小心衡量法律觀點，包括選舉主任是否有權作擁護《基本法》與否的篩選，以及實際政治局勢。

一度哽咽 「天塌也要伸張正義」

區諾軒昨在判決出爐後見傳媒一度哽咽，他稱若其議席可為未來區議會、立法會選舉參選人重奪參選資格，以及影響劉小麗選舉呈請的訴訟，「縱使天塌下來也要伸張正義」。他說周庭縱勝訴，公義之路仍未能全面實現，因法庭確立陳浩天案原則，主張獨立、自決仍違反《基本法》，「我憂慮選舉主任的主觀意願，會繼續成為污衊選舉公正的兇器」。

梁美芬倡政府就酌情權上訴

去年3．11港島補選的建制派候選人、新民黨陳家珮認同今次判決，稱選舉時已認為選舉主任沒讓周庭答辯便DQ其參選資格並不合理。至於若引發補選會否參選，她說現時有無補選言之尚早，但稱現時政治氣候下選民難作理性決定，對有做地區工作的建制派「不是很公平」。

立法會司法及法律事務委員會主席、經民聯梁美芬稱，選舉主任未給機會周庭解釋是程序出錯，這涉及選舉主任可行使酌情權程度，認為政府就這觀點上訴是最佳選擇，讓法庭釐清有關酌情權有多大。