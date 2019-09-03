未獲機會解釋立場 周庭選舉呈請勝訴 選舉主任再獲確立「DQ權」 周：慘勝

申請人為周庭，答辯人為時任選舉主任鄧如欣和當選議員區諾軒。獲勝的周庭庭外回應稱，法庭只因裁定選舉主任違反程序公義而判自己勝訴，形容今次屬「慘勝」，選舉主任仍有權就參選人政治立場取消參選資格，故若將來再參選，仍可遭選舉主任DQ，將來提出獨立或自決的人亦同樣難以參選。她重申，自決屬港人基本權利，自己至今仍主張自決，港人亦有權決定自己未來。

官指違公平原則 「重大不當」

高院法官周家明昨頒下書面判辭指出，表達意見的權利屬重要的程序保障，市民的參選權亦受《基本法》及《人權法》保障，故即使選舉主任認為有切實、清晰及強而有力（cogent, clear and compelling）的證據，顯示周庭在客觀及表面上非真誠擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，周庭仍應獲合理機會解釋立場及說服選舉主任改變結論，故裁定選舉主任鄧如欣是次做法有違自然公義或程序公平的原則，致令是次補選出現重大不當（material irregularity）。

續納陳浩天案原則 聲明非只形式

周庭一方曾在聆訊期間爭議，《基本法》第104條沒觸及「候選人資格」範疇，又質疑立法會參選人簽署法定聲明，表示擁護《基本法》和效忠特區，只屬「形式上」的要求。惟周官表明人大釋法對本港法庭有約束力，參選或出任指定公職的法例規定和先決條件，均受該條文規管。而且法官同時表明繼續採納「陳浩天案」的原則，即相關聲明並非單憑參選人的簽署便具效力，選舉主任當中有權判斷參選人是否真誠擁護《基本法》和效忠特區，並有權參考其他資料作相關評估。

重申港獨自決非真誠擁護基本法

法官判辭重申，根據《基本法》列明「香港屬中國不可分離的一部分」基本原則，任何人欲成為立法會議員均須接受，故任何主張港獨或自決者，均非真誠擁護《基本法》及效忠特區。

周官引述周庭向法庭呈交誓章表示，雖然她只支持「稀釋版」自決，即透過沒約束力的公投凝聚民意，繼而向特區及中央政府施壓，以爭取香港更大自治權，形容選舉主任或仍視之為違反一國兩制，但選舉主任至今未就周庭的誓章表明立場，法庭亦不應代選舉主任作出提名無效的裁決，且有關誓章亦無追溯力，故裁定周庭勝訴。

【案件編號：HCAL804/18】

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