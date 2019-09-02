【Emily】車仔球迷會同警察割席 利迷曼迷世紀攜手

車路士球迷會發聲後，歐洲四大足球聯賽，即英超、西甲、意甲同德甲球隊多個香港官方或非官方球迷會，包括曼聯、華倫西亞、帕爾馬同多蒙特等都出聲明同警方「割席」，亦有唔少球迷會好似巴塞、皇馬、拜仁慕尼黑等出帖批評警方。

經歷希斯堡慘劇

利迷：無法無視警濫權

香港利物浦球迷會一班幹事以個人名義發帖，提到1989年多名利迷喪生嘅「希斯堡慘劇」，話對利物浦嚟講，民生、政治同足球一直密不可分，作為利迷更無可能對警察濫權視而不見，呼籲利迷「恥與黑警為伍」；作為警察嘅會員就應該離開警隊。

香港拉素球迷會提及，2007一場球迷衝突，有拉素球迷被警員流彈擊斃，球迷群起示威但被打壓，之後意大利政府多次致歉，並強調會嚴正調查。球迷會反問「對比之下，香港呢？」並提到「慶幸本會應無警察臥底，惟若有警察為本會成員，請自行割席」。