3號風球懸掛　熱帶低氣壓遠離後將掉頭

今驟雨狂風 料增強至熱帶風暴

該熱帶低氣壓昨早於本港800公里內形成，並向西移動，天文台於上午8時40分發出1號戒備信號，在未有預告下，到下午4時20分改發3號強風信號。截至昨晚11時，該熱帶低氣壓集結在香港以南約330公里，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島一帶。

天文台表示，受熱帶低氣壓及大陸反氣旋的共同影響，廣東沿岸昨普遍吹強風，全日各區雨量於20毫米或以下；受到該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶影響，今日廣東沿岸會有驟雨及狂風，亦有幾陣雷暴，海面會有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊，停止所有水上活動。

隨着該熱帶低氣壓遠離，未來天氣仍不穩定，間中有狂風驟雨；綜合天文台及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，當該熱帶低壓區於今晚移至海南島附近時，會受到菲律賓以東另一個發展中的低壓區產生藤原效應，屆時其移動速度會減慢，並「掉頭」改向東北偏北方向移動，吹向廣東沿岸，並於本周五於茂名市一帶登陸。