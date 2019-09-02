刀匪圖劫表行　警追截擎槍拘5男

警隱形戰車攔截 檢西瓜刀天拿水

事發於昨午2時許，4名持刀、槌的蒙面賊人企圖闖長沙灣道212號地下一間表行，惟無法打開進出店舖的電動玻璃門，以鐵槌及硬物敲打亦無法攻破，事敗登上一輛私家車逃離現場，表行沒有損失，職員遂報警求助。警方接報到場調查，警車亦在附近一帶兜截，並翻查閉路電視錄影蒐證。

劫案發生後約15分鐘，警方交通部隱形戰車於粉嶺公路往元朗方向發現一輛高速行駛的可疑白色私家車，遂展開追截。私家車駛至粉嶺公路金錢村對開，車輛突失控掉頭撞向左邊防撞欄，追至的隱形戰車即緊貼停在私家車旁，致車輛無法開車門，警員制服一名爬窗逃出男子，另有兩警員擎槍戒備，最後拘捕5名男子。

警員其後將他們黑布蒙頭、鎖上手銬押至車旁，徹底搜查車輛，檢獲4柄西瓜刀、2罐天拿水及手套，5人其後被帶署扣留調查。

涉事表行專營全新及二手名表買賣，其社交網頁顯示部分二手勞力士表售價逾10萬元。據悉，賊人無法闖入表行，登上接應私家車逃去時，職員曾持硬物追出，惟車輛已逃去。

上月28日，一名戴黑頭盔、黑眼罩及黑面罩，身穿黑上衣、黑褲及黑鞋的持刀男子，闖入旺角洗衣街133號地下一間表行指嚇職員，掠去總值約100萬元手表及首飾，登上接應的七人車逃去。