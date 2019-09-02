手機落單1分鐘冲好 省租省時省工資 自動珍珠奶茶機 開無人店第一步

明報記者 薛偉傑

柯圖科技共同創辦人羅志良、黎俊杰、張譽騫表示，該公司所以研發全自動珍珠奶茶機，最初是源於其中一名創辦人一年多前的畢業專題習作。由於他們都很喜歡喝珍珠奶茶，又看到香港的珍珠奶茶店開到成行成市，但客人在付款之後都要輪候一段時間，於是便漸漸萌生「為何沒有人為珍珠奶茶店搞自動化」的想法。他們改良畢業習作，研發全自動珍珠奶茶機The AuLaitino，以包辦珍珠奶茶所有製作工序為目標，包括：接訂單、加珍珠、加冰、冲茶和加奶粉、封蓋，以及自動清洗機器等。

要做到這種效果，珍珠奶茶機內某些部分必須具有冷藏功能，例如儲存「珍珠」和冰的空間；但另一方面，某些部分又必須具備加熱（煲茶）以及保暖功能，兩者絕緣設計要做得好。

試飲千杯 為完美配方

為了製作多種珍珠奶茶配方，他們反覆試驗1000多杯才得出滿意的味道及相關參數，「試飲得太多，曾經有些唔多想飲。」他們笑說。

經過一年多不斷改良，現時The AuLaitino原型機已做到絕大部分功能。不過公司尚未有固定辦公室，他們需經常轉移原型機的儲存地方，故其外殼採用了一些容易拆卸和安裝的金屬條及塑料板來組成。

從示範所見，The AuLaitino原型已具備自動售賣機功能，當消費者想購買飲品時，毋須安裝任何手機App，只須以手機掃描AuLaitino機身上的QR code，手機瀏覽器隨即就會被引導至一個簡約的網頁。

消費者只需在網頁上選擇飲品，例如珍珠奶茶、珍珠芋頭奶茶、珍珠抹茶拿鐵、珍珠朱古力等，又可選擇多奶還是少奶、多珍珠還是少珍珠、要不要冰等，The AuLaitino的原型即會在大約1分鐘內，自動完成所有工序。

3人透露，他們當中曾經有成員特別到市面的台式飲品店短暫工作，發覺它們只是落單快，但實際製作過程卻偏慢。由於設備分散，人手又每次只能做一件事情，每製作一杯珍珠奶茶，一名員工平均就要工作差不多兩分鐘。亦因此，市面的珍珠奶茶店往往同一時間有3人當值。

反觀AuLaitino，在接到訂單之後，機器內部就會即時預備好珍珠、冰、奶粉的分量，相當於同時有幾人工作，然後順序加入杯中，故能夠節省幾近一半時間。羅志良表示，AuLaitino的目標，就是要讓業者可以開設無人店或者一人店。

雲端監控 隨時補貨掌握銷情

張譽騫表示，餐飲業最大成本是租金和工資，兩者都易升難降；某些上市公司承認，一旦分店舖位無法以合理商業條款續租，或勞工短缺、工資大幅上漲，其財務表現就可能會有變。AuLaitino的好處是只佔地約15平方呎，幾乎任何舖位都可以容納。

羅志良還指出，AuLaitino的所有數據都會自動更新到雲端。因此，何時有配料接近用完，需要補貨，營運商都會實時知道。另一方面，由於雲端後台可以知道每部AuLaitino的繁忙時段和非繁忙時段，這亦有助營運商安排在非繁忙時段才派人補貨，以免影響做生意。甚至可因應每部機的銷情，而在雲端即時調整策略，推出不同的優惠或推廣等。最重要的是，員工基本上毋須訓練，只要教曉他補充配料便行。

羅志良表示，他們還會進一步優化AuLaitino的原型，以及研究是否可以加入多一些配料的支援。暫時估計，加入涼粉、西米、紫米等，應該問題不大。該公司目標到明年底，AuLaitino的設計完全定型開始投產，同時還要開設第一間無人店。第一間無人店主要是作示範用途，顯示該公司的方案能夠順利運作，讓業者安心採用。故這間無人店無須開設於商業旺區，設於科學園或大學內已可以。

該公司的商業模式分成兩方面。一方面，是向市場上的眾多台式飲品店業者提供方案。雖然AuLaitino的設計會定型，但在長闊高等尺寸，以及支援多少種配料等，是可以因應業者的需要而作彈性改動。另一方面，則是自行開店，賺消費者的錢。但到底會自行開設多少間無人店，則要視乎能夠吸引到多少投資。