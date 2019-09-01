平治撞兩單車一死一命危 女司機落網

一度逃離 涉危駕等五宗罪

事發昨凌晨2時30分，35歲吳姓男子及25歲陳姓男子沿元朗僑興路向大棠方向各踩一部單車，在木橋頭村對開時，一輛平治私家車從後撞向兩人，釀成一死一傷，司機事後棄車逃去，有路人途經發現意外報警，現場留下其中一輛被撞至嚴重變形的單車。至昨晚，警方在上水拘捕一名24歲姓黃女子，她涉嫌危險駕駛引致他人死亡、危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、發生交通意外後沒有停車、發生交通意外後沒有報案，以及發生嚴重交通意外後干擾證據。她獲准保釋候查，9月中再向警方報到。

死者剛出獄 找到正職望改過

吳在意外中被平治輾爆頭，腦漿四溢，救護員到場證實他已明顯死亡，毋須送院。陳被車撞到後身體卡在擋風玻璃上，被載行約30米後，平治才停下，陳繼而摔倒地上，身體多處受傷昏迷，送往屯門醫院搶救後情况危殆。

據友人稱，兩名死傷者均有案底及與家人關係不佳，當中姓吳死者經常出入監獄，早前因偷電線被判入獄，數天前才刑滿出獄，主動向朋友提出想找一份正當工作改過自新，獲一間洗車屋聘用。友人說二人當時騎單車，相信想到附近飲酒消遣。友人對吳剛打算洗心革面卻命喪輪下，慨嘆「人真係化學」。