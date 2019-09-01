被斬休班警稱無結怨無欠債

一哥斥伏擊警察非常卑劣

據了解，遇襲的45歲男高級警員何耀威加入警隊21年，2015年獲頒警察長期服務獎章，半年前開始負責駐守警署槍房，他報稱自己並無欠債或與人結怨，家庭狀况亦無問題。他前晚事主手、腳及背中多刀，被送往瑪嘉烈醫院後一直接受手術至昨午，已回復清醒，情况嚴重，無生命危險，留醫深切治療部，病房外有數名配備防暴頭盔的警員駐守。

盧偉聰昨晨探望何耀威後稱，案中兩名兇徒身穿黑衫，另一人穿灰衫，3人同戴口罩，當中一人持刀，施襲後一同往葵芳地鐵站方向逃走。盧說警方會循多方面調查，被問到是否與反修例示威者有關，他說不排除任何可能性。他又說警隊福利組及心理專家正協助傷者家人。

對於有警員遇襲，盧偉聰稱感很難過及非常憤怒，對暴力行為予以強烈譴責。他說公然埋伏襲擊警察行為非常卑劣，會全力緝兇，又稱意圖傷人屬嚴重罪行，可判囚終身。警察隊員佐級協會發表聲明形容有關行為血腥暴力，予以嚴厲譴責。

3兇徒疑電話亭埋伏 遺3煙蒂

現場消息稱，3名男子案發前在警署對開一個電話亭埋伏，其間曾吸煙，見事主下班步出警署後，3人隨即上前施襲，由近巴士站位置追斬至數十米外一間超市門外，兇徒得手後逃去，事主則負傷走到巴士站對開一個石壆待救。

案發後大批配備防暴裝備的警員在現場一帶兜截，未有發現，另約10名警察則在警署內手持藍旗戒備。警方新界南總區重案組已接手調查案件，探員在電話亭地上檢走3個煙蒂，並在電話亭內檢走一包煙。