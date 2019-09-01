男拔附小改網上遞表 競爭加劇料27爭一位

簡介會改網上預約 網站一度癱瘓

簡介會今年首次採用網上登記制，校長羅錦麗指2300個名額在20分鐘內派完，網站一度因有約4000人進入而故障，感謝家長有耐性嘗試；有家長說「按了十多分鐘才成功登記」。昨日現場有家長「摸門釘」，380個無預約家長要待第二場到另一禮堂看直播。

該校今年收生以全電子化報名，現已開放遞交申請，至9月6日下午5時截止。系統限家長只能提交8頁獎狀、證書等。羅錦麗說，若家長選擇自行教育孩子而無報讀興趣班，亦歡迎寫下「懂得煮飯」等，讓學校參考。

所有申請人都可參與10月的首輪面試，再篩選300人進入11月第二輪面試，取錄結果將於12月9日以電郵或短訊通知。羅錦麗說，上年約有3900人申請，預計今年可突破4000人，將招收150人，即近27人爭一學位。

曾有孩子面試前抓傷人 跌入候補

面試形式與過去相若，首輪面試時小朋友先在等候室，然後再到其他課室，按錄音指示進行面試。羅舉例，會把多支不同種類的筆放在桌上，要小朋友在30秒內分類，並解釋分類方法，愈多分類愈好，考驗學生反應和思維。她又說，小朋友在等候室的表現不計分，但若有行為問題，例如表現「好霸王」，會被記錄，即使孩子非常聰明，都會跌入候補名單，需接受第3輪面試。羅憶述數年前曾有小孩在等候室內以尖指甲抓傷老師和其他小朋友，又或坐不定，但其表現卓越，最終仍獲取錄。

第二輪面試中，學生需一人對着3名校董、校長或副校長傾談，家長亦會被面見，以了解家庭背景。近來警員子女在校園的影響備受關注，羅說家長職業對學生能否入讀不應有影響。

就開學後的校園情况，羅說校方對學生一視同仁，現時「更加要包容，互相支持」，讓學生們「變成一家人」。她說老師會觀察學生關係，對欺凌「零容忍」，一定會嚴正處理，同時會從多角度解釋社會事件，學校亦會如常運作，不會有任何特別安排。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676