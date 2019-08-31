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港聞
2019年8月31日星期六
港聞二
3煞警署附近伏擊 休班警中4刀
外遊未歸找替身求診 公院護士認呃病假紙
醫生認存漏洞：難強制出示身分證
疑妻出牆 被叫去死 建築工割妻頸囚28月
還押者稱遭懲教毆打 肋骨骨折4日始送院
樓上唱片店遭竊15萬元貨 失200黑膠
尊子漫畫
【Emily】政府拍片叫珍惜呢個家 網民：見證港人返工返工再返工
【Emily】撰文講緊急法 謝偉俊倡延遲區選 被鬧剝奪投票權
【Emily】6宗教領袖籲畀香港兩個月靜止期
【Emily】「效益黨」劉康出書 歡迎畀美金
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【明報專訊】（請看附圖）
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