樓上唱片店遭竊15萬元貨 失200黑膠

遭爆竊的二手黑膠片店位於深水埗欽州街66A閣樓，昨午12時，一名地產代理發現唱片店大門疑曾被撬開，入內發現有搜掠痕迹，遂通知唱片店負責人報警。

事主何先生經營二手唱片買賣10多年，店內擺放不少珍藏，包括已故歌手鄧麗君、陳百強的黑膠唱片。經初步點算後，何先生相信共200隻懷舊黑膠唱片及1980年代CD唱片被偷走，約值15萬元。案件交由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進，追緝兩名涉案賊人。

掠鄧麗君張國榮唱片 專揀貴價貨

翻查閉路電視片段，昨凌晨4時許，兩名分別身穿黑白上衣的男子撬開店舖兩道鐵閘及一道玻璃門，走入店內大肆搜掠，偷走約200隻經典黑膠唱片。何先生相信賊人並非隨機偷走唱片，而是專門挑選罕有及價值較高的唱片，包括已故的鄧麗君、張國榮、已解散的Beyond等，懷疑有人唆使匪徒針對特定黑膠唱片下手。

近日多次失竊 疑賊人「踩線」

何先生透露，周三有一名男子到訪佯裝選購唱片，其間將一袋有約30隻經典唱片的環保袋，「順手牽羊」交予門外一名男子，當日損失超過5萬。何當日發現環保袋失蹤後，翻查閉路電視，發現原來有賊人趁其未有為意偷走唱片，更發現早於26及27日已有竊匪「踩線」偷走小量唱片，但因店內唱片太多未有為意。他最心痛是環保袋內有一隻絕版張國榮黑膠碟，估計市值可達1萬元。何先生說大閘及玻璃門維修好前或會在店內留宿以防再有貨品被盜，並考慮安裝會發出聲響的防盜裝置。