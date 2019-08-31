還押者稱遭懲教毆打 肋骨骨折4日始送院

懲教：有多種申訴途徑

懲教署指出，懲教人員會根據《監獄規則》對在囚者使用適當武力；又指有多種途徑供在囚者申訴，亦有向所有在囚者講述各種申訴權利及途徑。署方稱非常注重職員操守，對違規行為零容忍，若發現違法必嚴肅處理。

遭阻求診吃藥 爆粗被毆

43歲王先生（化名）因涉嫌觸犯刑事罪行被起訴，還押荔枝角收押所。其母楊女士表示，兒子上月4日要求看醫生及吃藥但被阻撓，過程中王先生曾對懲教人員說粗言，被超過3名懲教人員帶至另一房間，前後3次用棍毆打後再噴胡椒噴霧，王最少有兩條肋骨骨折，但當日無送院。楊女士稱，向懲教投訴調查組投訴後，兒子終在受傷後4日送院，留醫6日，懲教署長曾探訪。

投訴後被杯葛 倉友申訴信遭朗讀

楊女士說，「好肉痛」兒子被打，「擔心他送不到我終，要我送他終」，認為懲教署非「懲打署」，應教而非打，已就事件報警。警方指出，上月10日有接獲報案，列作普通襲擊，由深水埗警區刑事調查隊第十隊跟進，暫無人被捕。

王先生的同倉倉友歐先生近日獲釋，稱王就事件投訴後，懲教人員向其他倉友施壓，要求杯葛王先生。他稱自己也曾被打，曾向申訴專員公署投訴，信件卻被懲教職員打開並朗讀，認為在收押所投訴無門。懲教署回覆稱，寄給或發自申訴專員的信件，可按規定在在囚者面前開啟和搜查，但不得讀出，任何人對在囚待遇有不滿，可向投訴調查組或其他投訴渠道申訴。

社區組織協會幹事蔡耀昌說，過去一年已收到約5宗涉監獄內毆打個案，但由於監獄環境封閉且缺乏有效外部監察，難以蒐集證據。他建議還押或在囚者若遭無理對待，應盡快通知家人或外界親友，盡量記下詳情及相關人員名稱或編號，並要求到醫院。