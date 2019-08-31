疑妻出牆 被叫去死 建築工割妻頸囚28月

控方透露，被告郭世榮（35歲）去年與來自內地的妻子歐石容（29歲）在香港結婚，育有5歲兒子，一家三口住在坪石邨公屋單位。辯方求情稱，被告案發時發現妻子有外遇，情緒激動下犯案。其妻撰寫求情信稱已原諒被告，又說不會離婚，會等丈夫出獄。法官接納被告情緒受困擾下因妻子惡言相向而犯案，判被告入獄28個月。

驗出有孕已墮胎 妻原諒被告

案情指出，被告今年1月14日凌晨與妻子在家因感情問題爭執，妻子提出離婚，被告開始飲酒，其後妻子發現被告手持長約30厘米鐵錘坐在她牀邊，並用錘打她的頭兩下。妻子打算逃走，被告捉住她，用力把她的頭撼向牆壁。此時，妻子發現兒子已逃離單位，於是推被告出大門及搶去他手上鐵錘，之後走出單位外走廊呼救。

被告之後返回屋內取鎅刀，衝出走廊割妻子的頸兩下。有鄰居聽見被告兒子哭叫「唔好打我媽咪」，遂前往幫忙拉開被告。被告停止襲擊，企圖爬上欄杆跳樓，遭鄰居阻止後，又以鎅刀割自己的肚和頸。

被告其後送院及被捕，在警誡下承認犯案，稱因為妻子有外遇，以及對他說了很難聽的說話「你無用，你去死啦！」，加上飲了酒，因此失去理智襲擊妻子。

根據醫療報告，被告妻子頭皮後枕有3處深度割傷、頸有一處「Y形」割傷，需縫10多針止血。另外，受害人案發時懷孕，出院後自行到深圳接受終止懷孕手術。

【案件編號：DCCC 307/19】