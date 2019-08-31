外遊未歸找替身求診 公院護士認呃病假紙

被告何凱敏（26歲）被控一項串謀詐騙，控罪指她於2018年6月5日至11日與不知名者串謀詐騙醫管局。被告安排另一人於6月6日及8日分別到青衣兩間卓健醫療中心求醫，以獲取被告翌日的病假證明書，被告將兩張證明書交予上司，並獲批病假津貼申報，涉款2515元。

診所毋須覆診病人出示身分證

案情指出，被告於6月5日至9日申請4日病假，並於11日上班時向上司呈交3張病假證明書，惟上司從同事口中得悉被告病假期間身處泰國，追問下被告承認曾安排「替身」求診，上司遂報警。翻查紀錄，被告於6月4日離境，至11日回港。

涉事醫生確認，覆診病人只需提供姓名或電話號碼，毋須出示身分證即可求診。診所閉路電視片段亦顯示求診者並非被告。被告於去年8月被捕，在警誡下承認案發時沒有到涉事診所求醫。

辯方求情稱，被告2015年入職，與同事相處欠佳，故自費到外國修讀改善溝通的課程，過往曾申請年假上課，然而再申請年假不果，才「用錯誤方法去參與課程」。其上司撰寫的求情信亦指被告與同事關係有改善。

辯方指被告同時面臨醫管局和香港護士管理局的聆訊，望法庭輕判。裁判官將案件押後，索取感化報告和社會服務令報告後判刑。

【案件編號：WKCC 3057/19】