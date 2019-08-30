淫辱兩女 假警察囚6年

被告梅錦添（27歲）有兩次非禮和冒警案底，分別被判18個月感化和2000元罰款。辯方求情時稱，本案只涉輕微暴力，不涉性變態行為，事主對被告有好感，被告只因錯判而犯案。

兩女事主患創傷後遺症

法官邱智立引述兩名受害人的創傷報告，表示二人均患上創傷後遺症，需分別接受精神治療和心理輔導。遭被告企圖強姦的女事主事後缺乏安全感和自尊心低，學業成績嚴重退步，更會避免參加社交活動，無法過正常生活。遭被告未經同意下肛交的女事主則患有抑鬱和焦慮症，回憶事件時感痛苦，更失去與男性建立信任的信心。

邱官表示，被告為贏取事主信任，訛稱警員，犯案屬處心積慮和有計劃，又形容他曾利用強大的力氣，將事主拉進酒店，意圖強姦對方。當對方表示願付酒店費用時，被告不但取走對方銀包內現金，更要求對方匯款1000元，形容行為對事主造成困擾，亦對她的人生帶來嚴重破壞。

至於另一涉未經同意下肛交控罪，邱官稱被告罔顧衛生，與事主肛交後再與她正常性交，導致對方陰道發炎需求診，形容被告沒任何減刑因素，判入獄6年。

【案件編號：HCCC334/18】