淫辱兩女 假警察囚6年

【明報專訊】27歲廚工前年在社交媒體和交友程式自稱警員，分別邀約3名女子到酒吧喝酒，其後肛交或企圖強姦對方，其中一女提出付錢才得以脫身。廚工經審訊後被陪審團裁定一項企圖強姦和一項未經同意下肛交罪成，其餘一項強姦罪不成立，昨被判囚6年。法官透露，兩女事主患上創傷後遺症，其中一人無法過正常生活。
被告梅錦添（27歲）有兩次非禮和冒警案底，分別被判18個月感化和2000元罰款。辯方求情時稱，本案只涉輕微暴力，不涉性變態行為，事主對被告有好感，被告只因錯判而犯案。
兩女事主患創傷後遺症
法官邱智立引述兩名受害人的創傷報告，表示二人均患上創傷後遺症，需分別接受精神治療和心理輔導。遭被告企圖強姦的女事主事後缺乏安全感和自尊心低，學業成績嚴重退步，更會避免參加社交活動，無法過正常生活。遭被告未經同意下肛交的女事主則患有抑鬱和焦慮症，回憶事件時感痛苦，更失去與男性建立信任的信心。
邱官表示，被告為贏取事主信任，訛稱警員，犯案屬處心積慮和有計劃，又形容他曾利用強大的力氣，將事主拉進酒店，意圖強姦對方。當對方表示願付酒店費用時，被告不但取走對方銀包內現金，更要求對方匯款1000元，形容行為對事主造成困擾，亦對她的人生帶來嚴重破壞。
至於另一涉未經同意下肛交控罪，邱官稱被告罔顧衛生，與事主肛交後再與她正常性交，導致對方陰道發炎需求診，形容被告沒任何減刑因素，判入獄6年。