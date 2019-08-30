不滿偷錢偷食 父母虐打兩女認罪

被告為蕭姓男地盤工（49歲）、林姓女侍應（48歲），同被控一項故意襲擊導致兒童受損害，指稱兩人於2018年2月某日，在葵涌邨一單位虐待12歲幼女。首被告另加控故意襲擊導致兒童受到損害罪、襲擊致造成身體傷害兩罪，指稱他於同年9月8日，分別打幼女及襲擊長女。

求情稱不懂管教小孩

辯方求情稱，兩被告結婚20年，年輕時從福建來港定居；又稱兩人有悔意，不懂管教小孩而犯罪，明白行為撕裂家庭關係，最近一年已盡力彌補；幼女亦撰寫求情信，家庭關係有改善。裁判官為兩人索取感化報告，押後9月19日判刑。

案情指出，去年2月某日，父母懷疑幼女偷錢，父掌摑幼女、拳打腹部，母親雙手揑幼女頸，父再企圖用皮帶勒頸，遭長女阻止。

去年9月8日，父親因幼女偷吃食物，掌摑她17至18次，致其臉部有紅斑及觸痛。同日傍晚，長女替父親買啤酒，惟數量有錯，父親掌摑，又用鐵通扑頭，為時15至20分鐘，致長女後腦有傷，臉、手肘均有瘀傷。長女翌日往醫院求診，告知醫生兩姊妹均被父母虐打，醫生轉介社工，其後報警。父母被捕後在警誡下承認一時憤怒犯罪，但否認用工具襲擊女兒。

【案件編號：WKCC3014/19】