律政司耗5年 檢控延誤獲減刑 收外圍波馬洗錢逾億 退休警長囚45月

案件昨在區域法院判刑。被告依次為退休警長蘇永耀（72歲）、胞弟蘇永華（68歲）、侄仔蘇國忠（48歲）、「舅仔」盧志強（60歲）、前下屬曾國偉（62歲）。首被告蘇永耀的妻子、女兒及侄女亦捲入事件，3人早前經另一審訊後脫罪。

胞弟侄仔舅仔前下屬 囚31至42月

法官判刑指出，身為案中主腦，動用7個銀行戶口的首被告蘇永耀早於2011年被捕，其餘4人則於2013年就逮，惟律政司2017年才能提供最終法律意見，令案件造成近5年檢控延誤，遲遲未能帶上法庭審理，成為眾被告獲減刑因素，因此首被告蘇永耀及第五被告曾國偉分別被判入獄45及31個月。

其餘3名被告蘇永華、蘇國忠及盧志強，均求情稱事件中無獲得個人利益，其中盧志強更稱案件或會令他的住宅單位遭充公，禍及家人，最終蘇永華及蘇國忠被判入獄37個月，盧志強入獄42個月。

根據案情，2011年中，警方留意到5名被告的戶口紀錄異常，於馬季結算日特別活躍。警方同年7月檢獲首被告的賽馬和球賽投注紀錄，包括網上投注資料；另檢取數個銀行戶口的存摺及提款卡，及在被告的手機SIM卡起出12段涉及賭注的錄音。警方調查7個涉案戶口，其中有兩個為首被告持有。

休班警員涉藏毒被捕

另外，一名休班警員涉藏毒被捕，案件昨在屯門裁判法院提堂。根據控罪，休班警陳天賜（46歲）於本年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂管有危險藥物，包括兩個膠袋共1.3克粉末內含1.13克氯胺酮。被告暫毋須答辯，獲准以現金1000元保釋，案件押後至9月12日再訊。

【案件編號：DCCC275/18、TMCC1769/19】