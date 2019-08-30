指改控罪為繞檢控時效 泄題案蕭源申擱置聆訊

4名被告包括報稱任職中文補習教師的蕭志勇（又名蕭源）、同任職教師的張國權和吳宏樑、蕭妻蔡盈盈（又名蔡怡）。

代表蕭、蔡的大律師馬維騉表示，本案案情針對用手機泄露考試機密資料，控方原本控告眾人不誠實取用電腦罪，惟協和小學案在2016年2月被裁定脫罪，控方早應得悉此罪有爭議。本案首項控罪在同年4月開始被廉署調查，控方可在半年時限內檢控《香港考試及評核局條例》15條保密條例。惟廉署最終連同2017年發生的第二、三條控罪，落案起訴4人不誠實取用電腦罪。

辯方續說，控方今年在終審法院頒下判辭後，再押後提堂修訂控罪，惟《考評局條例》6個月檢控時效已過，控方再「巧立名目」基於相同案情，改控串謀公職人員失當等罪，質疑律政司為繞過檢控時效而修訂控罪，要求永久擱置聆訊。

次被告代表律師表示，監考員合約寫明，泄密只會控告《考評局條例》第15條，故一開始便不應檢控其他罪行；而條例確立起訴時效是要保障相關人士權利，法庭應尊重立法原意，不批准再起訴。第三被告代表律師稱，本案只涉及一對一泄密，未能證明蕭源收到資料後有何目的，本應只控告《考評局條例》；若改控他罪，法庭應考慮是否案情嚴重至檢控串謀公職人員失當。

控方稱考評局條例

未涵蓋案情

控方回應稱，《考評局條例》15條只針對泄密行為，但不能包括犯罪目的、動機、後果，故未能涵蓋本案案情；而公職人員行為失當罪涵蓋較闊，可包含本案泄密後果，可能損害考評局的公信力、考試公平性等。控方重申，基於可涵蓋案情才會修訂控罪，並非繞過檢控時效起訴。

【案件編號：WKCC2550/18】