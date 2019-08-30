女子嫌東主老矮醜潑鏹 官索精神報告

被告認罪 官研判醫院令

被告吳麗芳（26歲）承認一項意圖而淋潑腐蝕性液體，及一項有意圖造成身體嚴重傷害而企圖淋潑腐蝕性液體罪。被告過往有偷竊、襲擊等案底，當中涉在街上襲擊陌生途人。

控辯雙方承認事實稱，在西九龍中心開設首飾店的56歲男東主，去年4月12日晚上在店舖工作期間，被告走進店內，突然取出裝有鏹水的玻璃瓶潑向對方，隨即跑走。事主當時臉部疼痛和發熱，其後到廁所清洗及報警求助，雙眼眼皮等位置受傷，需留院4天。被告至翌月6日再次在商場現身並遭保安認出，警方接報到場後截停被告，並搜出一支鏹水。

被告在警誡下稱，她曾向事主購買手鏈，事主亦告知她運程，故自己記得事主，並因事主年老、肥胖矮小和外貌不佳，故向對方淋鏹，又說因首次犯案後認為事主的傷勢未夠嚴重，故決定重返現場再施襲。

法官指出，被告於本年2月的精神科報告顯示，她似乎患有精神分裂症，決定將案件押後，其間為被告索取精神和背景報告，以判斷她是否適合判服醫院令。

【案件編號：HCCC131/19】