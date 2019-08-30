城隧公路3車串燒釀9傷 落斜直插貨車尾 巴士司機亡

死者健康 駕涉事路線多年

死者周紹興，56歲。據了解，周於2001年入職，身體狀况大致良好，昨早5時上班，原定下午4時下班。與死者相識多年的退休九巴車長溫餘慶說，周已駕駛涉事40X路線多年，為人勤力，經常主動於午膳時段或下班後在車站幫忙，掙取額外薪金。據了解，是家中經濟支柱，與妻子育有兩個20餘歲兒子，兩兒子均已投身職場，妻子為家庭主婦。

經濟支柱 頻額外工作掙外快

昨午1時許，城門隧道公路往沙田方向過了大圍出口，現場為一段落斜直路，一輛40X路線九巴撞向前方的貨車，貨車亦撞向前方泥頭車，釀成3車串燒意外，九巴司機被困昏迷，由消防救出後，送往威爾斯親王醫院後證實死亡。64歲馬姓貨車司機及巴士上9名乘客同告受傷，有乘客下車坐在路旁等候救援，其後分別送往瑪嘉烈醫院及仁濟醫院治理。意外後貨車三分一車尾直插九巴車頭，九巴車頭司機位嚴重損毁，車頭擋風玻璃及半邊前車門被撞至脫落；貨車車頭凹陷，擋風玻璃碎裂，泥頭車車尾則輕微損毁。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲目擊者致電3661 1346或3661 1300與調查人員聯絡。

九巴發言人回覆稱，已派職員到現場及醫院了解情况及慰問傷者，並會配合警方調查；九巴對意外非常難過，並對傷者及死者家屬致深切哀悼與慰問，會向傷者及死者家屬提供適切協助。