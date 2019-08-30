港安全指數排名瀉11位 數碼安全大跌

最安全首3位為東京、新加坡、大阪

《2019年全球城市安全指數》報告從數碼、健康、基建、個人安全方面，分析全球60個城市的安全指數。今年首3位與2017年相同，依次為日本東京、新加坡及日本大阪，以100分為滿分，分數分別為92分、91.5分及90.9分。本港今年排20位，整體得分為83.7，較2017年排名第9位（86.22分），下跌11位。

港全球排20 「個人安全」排名升

本港除了「個人安全」的排名由2017年第7位升至今年第3位，其餘3個範疇排名均下跌，以「數碼安全」排名跌幅最大，由第5位（85.77分）跌至22位（78.8分），23至25位分別是台北、中東的阿布扎比及迪拜；「健康安全」排名由2017年的24位跌至27位；「基建安全」排名也由第7位，跌至第18位（見表）。

根據報告，數碼安全評分會考慮該城市私隱政策、市民對數碼威脅的意識、科技水平、本地惡意軟體風險、受病毒感染的電腦比率等。

方保僑：外泄個人資料罰則過低過時

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，本港數碼安全方面有不少需改善的地方，包括《個人資料（私隱）條例》有關私隱資料網上外泄的罰則過低及不合時；相比下，歐盟《通用數據保障條例》的罰則很高。歐盟去年新實施的《通用數據保障條例》，一經定罪，罰款可達企業全球年度總營業額4%。方舉例指出，去年國泰航空940萬名乘客個人資料外泄一事，也反映部分本地企業網絡保安技術欠佳。

方保僑表示，本港正發展智慧城市及5G網絡，當中牽涉不少保安問題，然而處理步伐慢，很多問題仍待解決。他認為「無進步就已是退步」，促請政府改變發展思維。