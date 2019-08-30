聖保羅男女小一增收10人 重孩子好學

家長最多可提交兩頁單面A4紙資料（portfolio），梁麗美表示，若家長寫上子女周遊列國的經歷「不是太好」，解釋外遊無疑可擴闊孩子的視野，但她認為香港也有很多圖書館和博物館，孩子留港亦可學習很多知識。

面見或觀察孩子閱讀時反應

校方將於9月下旬至10月上旬面見所有申請人，主要圍繞遊戲和生活經驗，之後會篩選300人進入次輪面試。梁麗美表示，面見或會觀察孩子閱讀時的反應，了解他們是否抱着「我要學」，而非父母「要我學」心態，舉例孩子若能發自內心一邊看書一邊微笑，而不是只擔心會否被問及內容，或已可反映其閱讀習慣。

該校每學年學費6.3萬元，除網上遞交申請，家長另可於下月5和6日（下周四及五）到校書面提交，下月6日下午4時截止。該校小一學額收取不超過70%與學校有關係的申請人，例如父或母為該校畢業生等。昨日到場的家長林女士表示，雖加了學額，但有感自己也是爭取剩下與學校沒關係的三成學額，故新增10個學額，對她來說實際也只加了3個。