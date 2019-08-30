環聯遭騙逾億 兩總裁內部助查 上月離任董事職務 議員促改善資訊披露

環聯發言人：料網上平台短期恢復

環聯香港發言人回覆表示，莊永楷及王芳於7月初暫停職務，以協助詐騙事件的調查工作，此為處理相關事宜的標準程序，有關董事會的變動，與網上服務無關，亦不會對此造成任何影響，預計網上平台可於短期內恢復。發言人又稱，莊永楷已退休並於7月底離任環聯，有關消息已於詐騙事件發生前，即今年4月公布，至於王芳則仍為公司僱員。

環聯香港去年11月被揭網上查閱服務出現保安漏洞，今年7月初再墮入偽冒員工電匯騙局，損失1780 萬美元（近1.4 億港元），時任管理層包括亞太區總裁莊永楷及香港區行政總裁王芳，二人均在銀行界任職多年（見另稿）。

涉亞太區總裁及港區行政總裁

本報翻查公司註冊處資料發現，莊永楷及王芳分別於今年7月12日及18日，離任所有環聯香港的董事及候補董事職務，新任董事包括Satish Kumar Pillai，根據環聯香港官方網資料，本月上任的環聯亞洲區總裁，與該名新董事同名。該名環聯亞洲區總裁將接替莊永楷於香港及菲律賓業務的職責，而莊永楷將於今年7月底正式退休。截至昨晚10時，網站仍未見有莊永楷及王芳的其他消息公布。

消息稱，莊永楷及王芳早前已被停止行使行政職務並接受調查中，未知何時完成調查。

陳振英：上月已應公布

金融界立法會議員陳振英認為，上月傳媒報道環聯香港墮入電匯騙局時，環聯香港已應該公布管理層人事變動，不應直至傳媒挖掘發現新資訊，環聯香港才「擠牙膏」對外承認事件。他說去年環聯香港被揭保安漏洞後，公司形象已受損，作為負責任的企業，更應對外披露公司更多資訊，以提高公眾信心，建議日後有調查結果時，盡快對外公布，「到底何人犯錯、有何措施改善等，環聯都應該主動交代」。

他又得悉，環聯香港原本有意於今個月恢復網上查閱服務，但相信電匯騙局已導致恢復服務計劃延遲，金管局及銀行公會或要再審視環聯香港的管理是否可靠。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676