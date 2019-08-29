刀匪表行劫百萬飾物 「影子車」接應

黑盔黑罩黑衣褲 全程3分鐘

現場為旺角洗衣街133號鐘表珠寶公司，昨午1時許，一名全身黑衣刀匪闖洗衣街133號表行，亮出一柄約18吋長牛肉刀指嚇女職員，劫去一批手表及金飾，再登上門外一輛接應的七人車逃去。事後表行無人受傷，有5隻手表散落店內地上，部分損毁。經初步點算後，損失總值約100萬元金飾及手表。

有閉路電視拍到，一輛灰色七人車停在表行門外，一名戴黑頭盔、黑眼罩及黑面罩，身穿黑上衣、黑褲及黑鞋的男子落車進入表行，約2至3分鐘後登上同一車輛往旺角警署方向逃去。據悉，遇劫表行開業3年，專營二手名表買賣，平日只有兩名職員。

與真車牌座駕型號顏色相同

警方到場取得涉事車輛資料，隨即啟動「捷進」行動，在各主要幹道設監視點及路障，追緝涉事車輛。其後在屯門望后石望榮街尋獲一輛車牌、型號、顏色與涉事車輛相同的七人車，警員拉起封鎖線調查，探員根據資料聯絡車主到場，惟經仔細對比閉路電視片段後，發現胎鈴及車牌字形不同，相信賊人用「影子車」犯案。

任重型車司機的七人車車主陳先生表示，日常駕七人車到屯門開工，昨工作時突接獲警方來電要求到泊車的望榮街協助調查，一度擔心會無辜涉案，幸其後確認座駕並非賊車，不排除有人將同款同色七人車掛上其車牌號碼犯案。

警方調查後列行劫案處理，由旺角警區重案組跟進，通緝一名年約30歲、壯身材男子及其另一同黨，呼籲市民如目擊案件或有資料提供，致電3661 8749與調查人員聯絡。