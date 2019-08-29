圖仿電影插頸殺爽約友 無業青年囚6年

自2008年來港定居的被告周杰（21歲），被控2018年1月10日在九龍區的住所企圖謀殺30歲男子X。X有中度智障。

事主中度智障 被告求情稱患精神障礙

辯方求情稱被告認罪及自行報警，他自小患重病致精神障礙，醫生亦懷疑他有輕度智障；被告喜看暴力漫畫、玩血腥遊戲，對殺人感好奇，卻沒想過後果，望法官考慮判醫院令，協助他更生。

法官判刑時表示案情嚴重，不適合判醫院令，而被告易憤怒，在本案因瑣碎事傷害X，情節非常恐怖。X創傷很大，害怕見到被告，對他人失去信任，但考慮到被告認罪，酌量減刑，判囚6年。

喜暴力漫畫遊戲 傷人後感害怕報警

案情指出，X在屋邨附近籃球場認識被告，自此開始熟絡，不時相約打籃球，X有時未能赴約，令被告不滿。案發前一日被告與X玩捉迷藏，X被捉後沒停下，最後更一言不發離開，被告非常憤怒。

被告於案發日模仿電影情節密謀殺人計劃，邀約X傍晚前往其住所。被告先問X為何經常「放飛機」，X說希望獨自玩，被告盛怒及叫X玩「遊戲」，用電線自製膠手扣綁起X的手，再蒙起X的雙眼。

其後，被告用摺刀多次插向X的頸部，其中一次插中X後頸，X不斷流血，一度昏迷倒地。X恢復意識後，掙脫膠手扣及除去眼罩，並要求離開被告住所；惟被告稱「遊戲未完」，阻擋X去路，X叫喊稱此「遊戲」會喪命，並持剪刀自衛。被告見到四處血漬後感到害怕，清洗血漬後報警，並承認刺傷X。

被告警誡下表示，原打算殺死X後，再肢解屍體。醫療報告顯示，X的左邊頸部有3處傷痕，後頸有1處嚴重傷勢，需手術治療。

【案件編號：HCCC120/19】