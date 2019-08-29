科技園推「萬能晶片」培訓 助初企科研

昔用於國防 現可測量通訊應用

FPGA為一種用於電子電路的「萬能晶片」，最早於1980年代開發。支援是項加速計劃的艾睿電子工程方案中心總監陳旭昇表示，FPGA以往主要用於軍事國防科技、數據中心的高速網絡傳輸基建等，成本以千美元計，整套設備甚至達十數萬美元，但隨製作程序變得先進、可大量生產，現時成本已降至約10美元一粒，可用作開發消費產品，亦尤其適合初創企業及科研用途。

可重複編程助降風險 產品更快面世

另一支援加速計劃的業界伙伴安富利，其亞洲地區供應商及產品管理高級總監鍾僑海表示，FPGA可重複編程的特性，有助降低硬件開發風險，即使推出產品後才發現程式有錯誤，亦可透過網絡升級韌體，毋須重新生產，可縮短產品概念驗證周期，降低成本，令產品更快投入市場。鍾說，技術可應用於各類電子產品，包括測量儀器、無線通訊、廣播系統、對講機或電視機等，更可配合未來人工智能的發展。

「電子開發加速計劃」分兩個階段，首階段為今年10至12月，安富利會提供6個課程；第二階段則於明年1至3月，由艾睿電子提供課程，內容涵蓋程式編寫與雲端運算、電機控制與智能交通控制應用、人工智能、大數據分析等。

科技園科技創業培育計劃及企業加速器總監莫偉軒表示，加速計劃除接受園內培育公司、加速器成員、中小企業，亦已聯繫本地5間大學，讓學生亦可參與培訓，了解業界操作。加速計劃由即日起開始報名，下月18日截止。