律政司申重審少年藏氣槍案 高院拒絕

律政司：政治立場堅定漠視法紀

上訴人劉康昨在庭外批評律政司的做法荒謬和「死纏爛打」，認為自己因支持自由民主和獨立而被打壓，他將繼續無畏無懼、勇往直前。

律政司早前申請將本案發還重審，認為本案性質和情節嚴重，亦有足夠證據支持定罪，重審沒實際困難，認為上訴人年紀輕輕已作出危害公眾的行為，令人關注和憂慮。

官：顧及公義及公眾與上訴人利益

律政司又指出，上訴人雖年輕，但「政治立場堅定，漠視法紀，針對警方」，形容若他避過法律制裁，將再次犯案，又形容沒迹象顯示他有悔意，法律程序沒對他構成任何壓力，認為重審合乎社會利益，亦對這類希望測試法律底線的人帶來阻嚇。

法官黃崇厚在判辭指出，上訴人當時帶備一支手槍狀的氣槍和膠子彈前往一個重大示威場地，當中帶來危害公眾安寧的風險不小，案件有一定嚴重性；但黃官同時指出，涉案氣槍只屬「可以在玩具店以數十元便買到的那種」，上訴人至今亦未成年，早前已接受10個月感化，更曾被扣押22天，故在顧及公義所須，以及平衡公眾和上訴人的利益下，決定不將案發還重審。

【案件編號：HCMA516/18】