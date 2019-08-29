港鐵車長認圖拍裙底 求情稱新婚

警誡下認「因為鹹濕」

控罪指出，報稱港鐵車長的被告鄧怡南（27歲）於2016年4月23日在葵芳港鐵站E出口行人天橋，企圖以數碼相機拍攝不知名女子裙底。案情指出，一名便衣探員當日下午3時許留意到被告電腦袋底部有洞並伸出鏡頭，又跟隨穿短裙女士，遂上前截查，被告在警誡下承認企圖拍攝裙底，並說「阿sir，我因為鹹濕先自己整呢個袋去偷拍人哋裙底，對唔住」。

辯方昨求情時透露被告本月初結婚，並呈上多封包括其妻所寫的求情信，其妻在信中說「從那次關係危機，認識到被告壓抑的一面」。辯方認為被告獲妻子原諒，願意交託終身，可見被告真正的善良。被告現協助其姊從事設計工作。

稱妻願交託終身顯「真正善良」

辯方又稱，不可視被告因性衝動犯罪，指被告父母離異，母患躁鬱症，他兒時多次因家庭問題報警，其同母異父胞姊讀大學時搬走，被告中學時期一直由社工輔導，「無法從至親女性獲取安全感」。辯方又說被告無從正途發泄，加上無案底，盼裁判官判處非監禁刑罰。裁判官將案押後，等待心理、感化及社會服務令報告後判刑。

被告原被控17項「作出有違公德的行為」，控方之後將首控罪加上「企圖」二字，據悉因當時被告未偷拍得手，控方另撤銷其他16項控罪。另外，裁判官在庭上質疑為何2016年案發，案件拖延至今，辯方稱警方早前循不誠實取用電腦罪方向調查，據悉控方曾等候終審法院有關不誠實取用電腦罪一案上訴的判辭，再決定控罪。

【案件編號：WKCC 3004/19】