擴家庭醫學協作 北區醫院望減骨科輪候

威爾斯親王醫院自2017年9月推行骨科及家庭醫學協作，將穩定新症如膝蓋痛、肩痛等個案分流至家庭醫學專科，至今已為約3500人提供專科服務，約佔威院30%骨科新症，該院骨科穩定新症輪候時間由推計劃前的197周，減至今年6月的145周。

新界東醫院聯網家庭醫學部副顧問醫生李文基稱，在骨科及家庭醫學協作下，新症等兩三個月便可接受家庭醫學治療，模式將於10月擴展至北區醫院，每年額外提供4000家庭醫學專科門診人次服務。威院創傷及矯形外科顧問醫生黃國全說，年內會再增聘一名骨科醫生增服務量，期望將骨科新症輪候時間再縮短半年。

威院今年10月亦會推行由醫護帶領的急症專科團隊服務，診治急症室第三類緊急個案。威院早前先導計劃顯示，第三類分流病人由本來只有50%至60%可在30分鐘內就醫，有該團隊服務後，比率提升至70%至80%。

年尾開始每日12小時通波仔

另外，北區醫院今年12月會新增「朝8晚8」的冠狀動脈介入治療（俗稱「通波仔」），服務北區和大埔居民；下階段在2021年將威院通波仔服務由現時「朝8晚8」延長至24小時，晚間新界東區需通波仔的病人會轉送威院施手術。九龍中醫院聯網已於2018/19年度推行24小時通波仔，根據醫管局2019/20年周年計劃，將於2020年初擴展24小時「通波仔」至港島區，九龍東亦會與九龍中聯網合作提供該服務。