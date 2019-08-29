欠租3天收樓 劏房租約違例 「離譜條款」首位：業主自訂水電費 貴五成

第二位：死約期逐租客業主不用賠

葵涌劏房居民大聯盟舉辦葵涌區「最離譜租約條款選舉」，在50多份租約中選出12份，讓區內100名居於劏房、板間房等「不適切居所」的住戶投票。「最離譜」第一位為一項濫收水電費的條款，指明水費每度15元，電費每度1.8元計算，比一般收費高最少五成。

第二位是「退租賠償不平等」，指現行「標準租約」的「一年死約一年生約」下，租客若在首年死約期內退租，業主有權要求租客賠償，但業主在死約期內趕走租客，則毋須向租客作任何賠償，認為有關條款是向業主傾側。

排第三位的「離譜條款」是要求租客若過期3天不交租，業主就可截水電及終止合約，甚至不經警署及租務法庭就強行收樓。大聯盟發言人洪一蘭說，根據法例，租客若未能在租約訂定到期日的15天內繳交租金，業主有沒收租賃的權利，亦不能在沒有任何法庭命令下強行進入物業，故上述租約條款屬違法。

梁先生居於40平方呎的板間房，需與其他租客共用廁所及浴室，惟租約寫明需每月繳付150元水費，電費按每度兩元收取。他說自己每日只簡單洗澡刷牙，又不煮食，卻每月繳付過百元水費，且業主從沒展示水電費單。

黃小姐一家四口居於天台屋5年，去年超強颱風「山竹」襲港時，天台屋屋頂整個被吹走，屋內水浸，鐵架倒塌，業主除拒絕賠償，更要求她兩天內搬走，她們一家不及執拾時，業主以「霸佔單位」為由沒收她約4000元按金。

團體促官方制「真標準租約」釐清權責

洪一蘭說，坊間文具舖有售的標準租約款式眾多，不少業主會以手寫增加條款，甚至有全手寫租約。她認為租約既是法律文件，惟政府未有立例監管租約，令業主可趁機加入不平等或違法的條款。她期望政府與地產代理監管局合作，推出「真」標準租約，釐清租客及業主的權責。

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