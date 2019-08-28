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港聞
2019年8月28日星期三
港聞二
被屈入健身會 6青年失67萬 街頭做問卷找獵物 油旺3店8人被捕
疑遭醉漢搶槍射傷 警：腿麻痺影響執勤
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管有爆炸品 16歲生判感化
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【明報專訊】（請看附圖）
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