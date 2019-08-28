管有爆炸品 16歲生判感化

被告冼釗霆（16歲）早前已承認各一項無牌管有槍械、管有爆炸品及管有違禁武器罪，不過控方昨指出，區域法院有一宗涉及電槍的案件有爭議，該案亦未審結，裁判官遂批准修訂第一項控罪，刪去「電槍」一詞。被告表示明白新修訂的控罪，亦同意認罪。

裁判官判被告接受12個月感化，其間須按感化官指示居住和讀書，也須參加社區服務計劃，有助被告更生。

成績優異 全級考第三

辯方早前求情時稱，被告成績優異，全級考第三，數理化成績在全級頭5名內。辯方昨日庭上透露，感化報告正面，被告和其父都認同報告屬實。報告表示被告「上了人生一大課」，不會再犯，也有家人包括父親無限量的支持。

根據控罪，被告於2月20日在西灣河太安樓一單位內無牌藏有一支長槍型氣槍連6個彈夾及一支胡椒噴霧；另在同日同地藏有爆炸品，即一袋約86克粉末含硝化纖維素、101支電火柴、一個無線發射器及一個連同兩個電池的無線接收器，以及藏有違禁武器，即3把彈簧露出刀刃的刀及一把重力刀。

【案件編號：ESCC496/19】