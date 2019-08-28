學童愈大 快樂指數愈低

學童整體快樂指數5年新高

研究由和富社會企業「香港開心D」委託，獲15所小學和10所中學回應，收回2293名小學學童、2526名中學學生、197名教師的問卷，計算出學童快樂指數。

調查發現，學童整體快樂指數為6.81，創5年新高；9歲或以下學童組別的快樂指數最高，達7.38；快樂指數隨年紀漸長而降低，15歲或以上組別的學生快樂指數最低，只有6.03。

中三「十分不開心」比例最高

各年齡組別中，「十分不開心」比例最高的是中三學生，比例高達6.2%，估計是因未適應學業壓力驟升。較年輕組群的快樂指數雖較高，但小學四年級的「十分不開心」比例高達5.2%，或因為愈低班欺凌愈普遍，以及父母安排太多課外活動。

調查亦顯示過去一年內無被同學欺凌的情况，發現欺凌在小學四年級最普遍，中學五年級欺凌則最少。

對於因反修例引發的社會矛盾會否令學童不開心，何濼生說社會氣候會影響學童情緒，建議父母如與子女政治意見不合、各持己見爭拗時，應立刻停止討論，防止情况惡化。何又說學生有愈多空閒時間，愈同意活着有價值，建議家長不應為子女安排過量課外活動。

「香港開心D」聯席主席、即將接任英華小學校長的陳美娟稱，不肯定是否低年級的欺凌較普遍，但相信不同年級學生對欺凌定義各異，她亦關心學生會因不同政治立場有摩擦，故已提醒老師要更主動關心學生。