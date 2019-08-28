中港網戀 事主訛稱22歲 與12歲港女友性交 內地男判囚

官信真心相愛 必須保障兒童

案件昨在區院判刑。被告陸偉（28歲）原於上海任室內設計師，求情表示感到後悔，又稱與女童X真心相愛。心理學家形容被告「聽從權威、遵從社會規範」，又稱被告來港前曾嚴肅考慮與X發展，甚至與父親討論，希望談婚論嫁，且X的病理報告亦顯示她生理上已成熟（physically mature），故此相信被告真的不知道X仍未成年。精神科報告則指出，被告案發前仍是處男，從沒懷疑X未成年。

X的創傷報告亦顯示，X不但沒有對被告厭惡，反而覺得自己向家人透露事件是背叛了被告，害怕判刑會斬斷兩人之間的關係。對此法官強調，X須接受心理輔導，讓她明白自己在案中屬「受害人」角色。

事主須接受心理輔導

明白自己屬「受害人」

法官判刑時表示，法庭有責任保護未成年兒童免受性罪行傷害，但考慮到無法證明被告犯案前已知悉X未成年、被告性交時有用安全套，以及他案發後顯得負責任，自願留港遭逮捕，減刑後判被告人獄10個月。

根據案情，被告與X去年8月透過線上遊戲認識，當時X自稱22歲，兩人遂展開「網戀」。去年臨近聖誕節，被告來港與X約會，當時X「改口」稱自己17歲，又向被告說與未成年少女性交屬刑事，惟被告沒有理會並稱會負責，最終兩人先後在酒店兩次性交。

自願留港就逮 判囚10月

直到平安夜被告離港前，X才在機場坦白自己年僅12歲，又不捨得被告及央求他留低。被告留下但缺乏旅費，X因而向兄長借錢，惟遭拒絕並驚動母親，事件最終報警處理。

【案件編號：DCCC255/2019】