中港網戀 事主訛稱22歲 與12歲港女友性交 內地男判囚

【明報專訊】12歲女童「報大數」訛稱22歲，在網上結交一名內地男子並相戀。任設計師的內地男趁聖誕來港與女友相聚，並兩次與她在酒店內性交，臨別一刻女童才坦白自己年僅12歲。內地男承諾「負責任」，自願留港並承認兩項與未滿13歲女童非法性交罪，法官相信兩人真心相愛，認同案件不涉威迫利誘，但強調法庭必須保障女童，終判內地男入獄10個月，又籲女童接受輔導以明白自己「受害人」角色。
官信真心相愛 必須保障兒童
案件昨在區院判刑。被告陸偉（28歲）原於上海任室內設計師，求情表示感到後悔，又稱與女童X真心相愛。心理學家形容被告「聽從權威、遵從社會規範」，又稱被告來港前曾嚴肅考慮與X發展，甚至與父親討論，希望談婚論嫁，且X的病理報告亦顯示她生理上已成熟（physically mature），故此相信被告真的不知道X仍未成年。精神科報告則指出，被告案發前仍是處男，從沒懷疑X未成年。
X的創傷報告亦顯示，X不但沒有對被告厭惡，反而覺得自己向家人透露事件是背叛了被告，害怕判刑會斬斷兩人之間的關係。對此法官強調，X須接受心理輔導，讓她明白自己在案中屬「受害人」角色。
事主須接受心理輔導
明白自己屬「受害人」
法官判刑時表示，法庭有責任保護未成年兒童免受性罪行傷害，但考慮到無法證明被告犯案前已知悉X未成年、被告性交時有用安全套，以及他案發後顯得負責任，自願留港遭逮捕，減刑後判被告人獄10個月。
根據案情，被告與X去年8月透過線上遊戲認識，當時X自稱22歲，兩人遂展開「網戀」。去年臨近聖誕節，被告來港與X約會，當時X「改口」稱自己17歲，又向被告說與未成年少女性交屬刑事，惟被告沒有理會並稱會負責，最終兩人先後在酒店兩次性交。
自願留港就逮 判囚10月
直到平安夜被告離港前，X才在機場坦白自己年僅12歲，又不捨得被告及央求他留低。被告留下但缺乏旅費，X因而向兄長借錢，惟遭拒絕並驚動母親，事件最終報警處理。