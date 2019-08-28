疑遭醉漢搶槍射傷 警：腿麻痺影響執勤

被告陳俊鍵（31歲）否認上述兩罪。控罪指出，被告於去年3月15日在廣林苑茂林閣一單位外走廊，意圖拒捕而射擊警員林煥欣，以及使用一支警用左輪手槍而意圖拒捕。

警員林煥欣供稱，當日與警長和另一警員接報到場增援時，目睹被告情緒激動，大吵大鬧，稱「呢到私人地方，唔關警察事」，他曾一度向被告稱「冷靜啲，如果唔係，我用手銬扣你」、「你郁嚟郁去，驚你傷害自己」，惟遭被告擊打其右手指。

將醉漢按地 突聞槍聲風衣滲血

林續稱，他其後應警長要求制服被告，被告當時被按在地上，其間不斷反抗和掙扎，他亦因失平衡而跪在地上，形容自己需用盡全力才能控制被告。林又稱，他將被告的左手拉至腋下位置時，被告一度用力甩開他的手，當他打算重新抓住被告的手時，便聽到兩下槍聲。他當時發現風衣右邊不停滲血，右腳感麻痺和失去知覺，事後需接受手術和復康治療，形容小腿至今仍感麻痺，手部亦會疼痛，影響日常執行職務。

林在盤問下認同被告當時手上沒有武器，亦沒有示意會自殺或傷害自己，但不同意當時毋須擔心被告會傷害自己及無權對被告用手銬。聆訊今續。

【案件編號：HCCC1/19】