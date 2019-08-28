被屈入健身會 6青年失67萬 街頭做問卷找獵物 油旺3店8人被捕

同約20歲 最多被騙17萬

海關不良營商手法調查課監督葉冬菁稱，被捕7男1女年齡21至26歲，包括1名公司董事及7名銷售員，當中5人昨日仍被扣查。案件涉及6名年約20歲的年輕受害人，涉款共67萬元，其中最多一宗涉款17.2萬元，簽署會籍年期達10年。

海關自去年底展開代號「龍捲風」的行動，連同上述個案，至今已在旺角及油麻地破獲4間涉不良銷售手法的小型健身中心，並拘捕16男3女，包括4名董事及15名銷售員，涉款共180萬元，涉款最高一宗個案達27.3萬元，而被捕人普遍同時涉及多宗案件。

不足千呎 健身器材欠奉

葉冬菁說，該批健身中心一般佔地不足1000平方呎，健身器材欠奉，常利用年輕職員到街上派發卡片、宣傳單張或問卷，與年輕人打開話題後，再欺騙他們到辦公室填寫一份聲稱為「問卷」的合約文件，其間會不斷查詢受害人背景、工作收入、存款及信用卡簽帳額，並藉提供優惠，哄騙受害人交出身分證及銀行卡資料。

假稱退款呃上門 二次詐騙

葉說，騙徒往往在未得受害人同意下，於文件上擅自填上銀碼及健身會籍年期，再威逼受害人就範，或誘騙事主之後返回辦公室辦理「退款」，再作「二次詐騙」。

她說騙徒看準年輕人缺乏社會經驗，利用其樂於助人的善心行騙，呼籲年輕人需有防人之心，小心健身陷阱。

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