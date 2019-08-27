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港聞
2019年8月27日星期二
港聞二
燒焊機械人啟德地盤開工 紓人手荒 操作門檻低 自動對準接口
半數建築工15年內退休 10億基金助科技省人手
專欄：香港創業界的平行空間／文：章濤
死因庭裁的士司機不合法被殺 夫遭警箍頸亡索償 遺孀患癌促早解決
停車場電單車過熱起火 30車遭殃
涉30年前狎保母幼女 七旬商人控兩非禮罪
西九工地塌陷水浸 非受影響區准復工
尊子漫畫
【Emily】助手被當兩人「12歲囡囡」 被誤當鍾太 葉太當場否認
【Emily】當洋警官係「暴徒」 葛珮帆極速刪帖
【Emily】樣都睇唔到 咖喱太被當警嫂
【Emily】警fb稱追究「暴動」行為 後改稱「暴力」
【Emily】同林鄭唱反調 CY話對話冇用
【Emily】觀塘區議員 「三不管」地執垃圾
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【明報專訊】（請看附圖）
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燒焊機械人啟德地盤開工 紓人手荒 操作門檻低 自動對準接口
半數建築工15年內退休 10億基金助科技省人手
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