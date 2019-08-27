涉30年前狎保母幼女 七旬商人控兩非禮罪

【明報專訊】78歲前製衣廠東主30多年前聘用保母照顧兒子期間，涉趁家中無人時非禮保母11歲女兒胸部及私處；兩年後用「call機」約事主，帶上酒店重施故技，更脫去事主內褲非禮私處，並稱與妻子難以性交、「等你夠18歲」。事主直至2017年#MeToo運動，女運動員公開多年前遭性侵經歷，才鼓起勇氣揭發事件。被告否認兩項非禮罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。
被指摸胸狎私處 「等你夠18歲」
報稱商人的被告徐龍貴（78歲），被控於1985及87年，分別在旺角一單位及雅蘭酒店一房間非禮女子X。
現時46歲的事主供稱，被告與妻子以前開製衣廠，1982年聘請其母為保母，照顧兩名兒子。事主於1985年就讀小五，暑假時跟隨母親到被告住所，其後剩下被告和事主獨處。被告帶她入房，隔衣摸她胸部及私處，為時5分鐘。當時事主「唔知發生咩事」，並不敢告知母親。
兩年後，被告私下向事主遞紙條，寫有被告「call 機」號碼及要求事主打給他，再邀約事主翌日外出，事主赴約並被帶上酒店房間。被告隔衣摸她胸部，再脫下自己及她的內褲，非禮其私處，她曾叫喊「唔好」，但推開被告不果。被告再捉她手摸其下體，並說「等你夠18歲」、「我同阿姨（被告妻子）做唔到」。
為母工作啞忍 #MeToo啟發報案
事主當時因「母親好似好想做呢份工」，不想她失去工作，一直啞忍。事主於2017年數次透過WhatsApp將事件告知被告妻子，但不獲回覆；加上#MeToo運動、女運動員公開受性侵經歷，呼籲大眾舉報，她才鼓氣勇氣揭發事件。聆訊今續。
【案件編號：WKCC 4403/18】
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