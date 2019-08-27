涉30年前狎保母幼女 七旬商人控兩非禮罪

被指摸胸狎私處 「等你夠18歲」

報稱商人的被告徐龍貴（78歲），被控於1985及87年，分別在旺角一單位及雅蘭酒店一房間非禮女子X。

現時46歲的事主供稱，被告與妻子以前開製衣廠，1982年聘請其母為保母，照顧兩名兒子。事主於1985年就讀小五，暑假時跟隨母親到被告住所，其後剩下被告和事主獨處。被告帶她入房，隔衣摸她胸部及私處，為時5分鐘。當時事主「唔知發生咩事」，並不敢告知母親。

兩年後，被告私下向事主遞紙條，寫有被告「call 機」號碼及要求事主打給他，再邀約事主翌日外出，事主赴約並被帶上酒店房間。被告隔衣摸她胸部，再脫下自己及她的內褲，非禮其私處，她曾叫喊「唔好」，但推開被告不果。被告再捉她手摸其下體，並說「等你夠18歲」、「我同阿姨（被告妻子）做唔到」。

為母工作啞忍 #MeToo啟發報案

事主當時因「母親好似好想做呢份工」，不想她失去工作，一直啞忍。事主於2017年數次透過WhatsApp將事件告知被告妻子，但不獲回覆；加上#MeToo運動、女運動員公開受性侵經歷，呼籲大眾舉報，她才鼓氣勇氣揭發事件。聆訊今續。

【案件編號：WKCC 4403/18】