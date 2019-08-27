停車場電單車過熱起火 30車遭殃

7電單車剩骨架 15私家車焚毁

昨清晨5時12分，警方接報顯徑邨停車場內有車輛起火，現場冒出大量濃煙並一度傳出爆炸聲。消防到場發現上址1至3樓均現火光，派出6隊煙帽隊、出動4條喉灌救，火警約40分鐘後撲熄。消防調查後，相信火警由一輛電單車因機件過熱引發，及後波及另外25輛私家車及7輛電單車，起火原因無可疑。

記者現場所見，停車場1至3樓外牆熏黑，1樓有7輛電單車燒剩骨架，2、3樓則約15部私家車遭焚毀，另有逾10輛私家車被熏黑，停車場內沒有安裝自動灑水系統。

4年前火警 至今未裝灑水系統

黃先生有一輛本田私家車停泊於停車場2樓，車身嚴重焚毁。他說沒為私家車購買全保，估計單是外殼維修費已需約3萬至4萬元。另一車主邱先生說，其私家車車尾被燒熔，玻璃破碎，「估計都total loss」，已報警處理。

翻查資料，涉事停車場2015年3月曾發生火警。當時一批停泊於車場1樓的電單車突然起火，2樓的私家車遭波及。沙田區議員吳錦雄表示，涉事停車場由領展持有，當年大火後，他曾聯同受影響車主向領展提出在車場內安裝自動灑水系統，當時領展稱因車場是舊式建築，故未有安裝灑水系統，其後由於領展有人事調動，安裝灑水系統一事不了了之。吳促請領展及管理公司盡快加裝。

領展回應稱，停車場設有手動火警警報系統、消防栓及消防喉轆系統和沙桶等消防設施，6月中完成定期檢查，並沒有損壞事項報告。而車場於1987年落成時，並無設置消防花灑系統，會仔細研究加裝自動灑水系統的建議。