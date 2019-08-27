死因庭裁的士司機不合法被殺 夫遭警箍頸亡索償 遺孀患癌促早解決

救護員願作供 官籲減省證物

原告為死者陳輝旺（終年65歲）的遺孀和遺產代表人李少娟，被告為警務處長。聆案官昨在庭上透露，審訊預計需時14天，並建議原告一方減省部分證物，案件押後至明年2月5日再訊。

案發6年前 警方至今未承認法律責任

原告一方指出，已接觸部分證人，當中有救護人員表示願意到庭作供，惟仍須取得上司同意；又稱被告一方至今未有承認法律責任，透露死者的遺孀確診患癌，目前需接受治療，形容事件為她帶來許多壓力，希望事件盡快解決。

死因庭的陪審團早前以3比2裁定，死者死於不合法被殺，即同意當時涉箍頸的警員林偉榮誤殺司機。

該警員後來入稟申請司法覆核，要求撤銷死因庭的裁決，再為死者舉行死因聆訊；以及覆核有結果前，禁止律政司採取任何進一步檢控行動。司法機構網頁顯示，上述覆核案件目前未有排期審訊。

【案件編號：HCPI1206/15】