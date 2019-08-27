死因庭裁的士司機不合法被殺 夫遭警箍頸亡索償 遺孀患癌促早解決

【明報專訊】警員6年前拘捕65歲的士司機時，涉將對方箍頸至雙腳離地，司機最終全身癱瘓臥牀近一個月後不治。死者家屬事後入稟向警務處長索償，並就事件展開死因研訊，死因庭最終裁定司機死於不合法被殺。索償案昨於高院提訊，家屬一方指出，警務處長一方至今未有承認法律責任，又透露死者遺孀確診患癌，希望事件盡快解決。
救護員願作供 官籲減省證物
原告為死者陳輝旺（終年65歲）的遺孀和遺產代表人李少娟，被告為警務處長。聆案官昨在庭上透露，審訊預計需時14天，並建議原告一方減省部分證物，案件押後至明年2月5日再訊。
案發6年前 警方至今未承認法律責任
原告一方指出，已接觸部分證人，當中有救護人員表示願意到庭作供，惟仍須取得上司同意；又稱被告一方至今未有承認法律責任，透露死者的遺孀確診患癌，目前需接受治療，形容事件為她帶來許多壓力，希望事件盡快解決。
死因庭的陪審團早前以3比2裁定，死者死於不合法被殺，即同意當時涉箍頸的警員林偉榮誤殺司機。
該警員後來入稟申請司法覆核，要求撤銷死因庭的裁決，再為死者舉行死因聆訊；以及覆核有結果前，禁止律政司採取任何進一步檢控行動。司法機構網頁顯示，上述覆核案件目前未有排期審訊。