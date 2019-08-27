專欄：香港創業界的平行空間／文：章濤

港產圈內多是土生土長香港人，多以做產品為目標，但礙於資源不足，又熟知本地市場，所以會兩條腿走路，一邊以服務來賺錢，一邊將收入投放至產品研發，以戰養戰，普遍以香港為市場基礎，也有能衝出香港，就如GOGOVAN和9GAG。

3個圈子﹕港產圈英文圈新香港人圈

英文圈由外國人或外國回流的「海歸派」組成，以英文為主要溝通語言，不少是家境較好的「富二代」，喜歡做產品多於服務，以國際市場為目標，落戶香港是因為這裏的低稅制，以及擁有資金流通自由的國際性，成功例子可數Lumos智能單車頭盔。

至於新香港人圈，當中不少都是到香港升學後留下來發展的內地學生，落地生根後成為「新香港人」，他們不太會融入香港主流社會，甚至不留意香港市場，自成一國，在文化、思維和生活習慣上都較貼近內地人，看的也是中國市場；以航拍機、無人機闖出名堂的大疆創新（DJI）就是這圈子的代表。上述三個圈子各有特性，交集極少，有如平行空間。

這種多元、和而不同，正是香港優勢。作為投資者，我樂見多元，亦因為這種多元薈萃，催生出不少出色的項目，讓投資者能精心挑選；而作為創業者，其實亦應鼓舞，因為不同背景的人都能在這裏幹一番事業，參與其中定能有所裨益。

若然有人對香港的創業大環境悲觀，不妨先看看這三個圈子，分析一下它們的獨特之處，自然不難明白香港的吸引力及競爭力所在。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]