半數建築工15年內退休 10億基金助科技省人手

【明報專訊】政府去年10月推出10億元「建造業創新及科技基金」，鼓勵業界更廣泛使用創新科技，基金以配對方式資助最多70%項目成本，本土開發產品的配對比率更可獲75%資助。截至今年7月底，基金已批出362份申請，核准資助額約8200萬元。負責審批及撥款的建造業議會，其執行總監鄭定寧稱，業界以往應用創新科技並不普遍，因牽涉資本投入、需時掌握新科技等，期望基金可作推廣之用，以解決業界勞動人口老化、勞工短缺等挑戰。
推出9個月 批362申請共8200萬
鄭定寧說，建造業議會的48萬註冊工人當中，48%屬50歲以上，意味在10至15年內，目前近半註冊工人將退休，加上近年出生率低，入行年輕人將減少，勞動力不足對建造業構成挑戰。他說，近年建造業議會積極推動科技化，利用更多創新科技處理傳統工作，提高生產力、安全性及環保，長遠改善行業形象，令人放心入行。
建造業創新及科技基金主要資助業界應用科技及人力發展，鄭定寧說建造業科技化需要推廣，尤其過去不常應用創新科技的小型公司，他們財力未必應付到，或未曾接觸、未能掌握新科技；為配合業界應用科技，建造業議會提供預先批核項目名單供業界參考，羅列業界適用的科技產品、課程等，亦設建造業創新及科技應用中心，展示最新建築技術資訊，加強從業員認知。
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