半數建築工15年內退休 10億基金助科技省人手

推出9個月 批362申請共8200萬

鄭定寧說，建造業議會的48萬註冊工人當中，48%屬50歲以上，意味在10至15年內，目前近半註冊工人將退休，加上近年出生率低，入行年輕人將減少，勞動力不足對建造業構成挑戰。他說，近年建造業議會積極推動科技化，利用更多創新科技處理傳統工作，提高生產力、安全性及環保，長遠改善行業形象，令人放心入行。

建造業創新及科技基金主要資助業界應用科技及人力發展，鄭定寧說建造業科技化需要推廣，尤其過去不常應用創新科技的小型公司，他們財力未必應付到，或未曾接觸、未能掌握新科技；為配合業界應用科技，建造業議會提供預先批核項目名單供業界參考，羅列業界適用的科技產品、課程等，亦設建造業創新及科技應用中心，展示最新建築技術資訊，加強從業員認知。