燒焊機械人啟德地盤開工 紓人手荒 操作門檻低 自動對準接口

納建造業創科基金預批項目

自動化燒焊工序在工程界並不罕見，但過往由於設定過程需時，主要為工廠大量生產而設，不適用於地盤。何仲豪說，其公司做機械人方案近3年，起初專門為廠家製作自動化生產線，但競爭加劇，利潤減少，及後接到開發燒焊機械人的研發項目，發現有發展潛力，公司去年分拆並成立「威博特科技」，專門研製地盤用燒焊機械人，產品亦為「建造業創新及科技基金」的預先批核項目之一（見另稿）。

六成燒焊工年過半百

「燒焊機械人技術已存在30年，已經就緒，建造業人手短缺，不少承建商都想投入應用，惟市場上未有地盤用的方案。」建造業議會數據顯示，目前燒焊工人當中，50歲以上的佔63%，比整體註冊工人超出15個百分點，顯示燒焊工人老化情况更嚴重。何仲豪說，地盤用燒焊機械人穩定性高，最大難度是要令其操作簡單，降低使用門檻。

何仲豪說，他們開發的燒焊機械人在裝設上毋須絕對對準燒焊位置，操作者以目測對準後，機械人會自動校正並自動計算燒焊路徑，普通燒焊的設定時間只需2至3分鐘，複雜路徑則需多幾分鐘。地盤中，地基建設佔燒焊工作近七成，地基燒焊厚度較高，要求20至30毫米，若以人手操作，一個接口要做10多分鐘。何說，理論上機械人燒焊與人手燒焊需時相同，但機械人毋須休息，表現穩定，一個人可同時操作多部機械人，成本效益較人手高。他說目前機械人只被接受做5％至10％地基燒焊工作，期望改良後加快設定時間，涵蓋更多燒焊工作。

刁鑽狹窄位仍要靠人手

不少人擔心機械人會取代人類，何仲豪說，機械人亦有其限制，太複雜或一些特別情况如補洞、位置太窄等，仍需人手去做。現時法例要求必須合資格的註冊工人做燒焊，若要使用機械人，要交由資深工人操作，現業界正制訂行業認可標準，冀未來可由初級工人操作，一方面可減輕人手負擔，亦冀吸引新血入行。

明報記者 林穎茵

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