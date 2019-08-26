小𨋢槽大基建皆可用 盼建安全智慧城市

原國泰任職 研AI檢測飛機啟發

原本工作穩定收入豐，卻打算創業，辛子雋笑言父母都很驚訝，「當時還剛剛買樓，每個月要還月供」。

辛子雋深明，初創公司除要有新技術，知名度也很重要，多參賽就是其中一個方法。公司去年奪得前海粵港澳青年創新創業大賽企業成長組別金獎，去年10月加入由阿里巴巴創業者基金、商湯科技和科技園共同成立的「香港人工智能實驗室」，除獲阿里巴巴注資，商湯亦提供技術支援。

今年維視拍在香港貿發局舉辦的創業快線2019比賽中成為10名優勝企業之一，最近更參加了中移動的「OneNET物聯網創科比賽」，已晉身大灣區賽區十強。

既選擇創業，自然希望公司能壯大，而維視拍的AI檢測技術用途十分廣泛，小至𨋢槽，到一幢大廈、一個屋苑、大型基建甚至是一個城市，都可採用同樣系統實時監控，名副其實打造安全智慧城市。辛子雋也說，公司目前雖只接建築物的檢測服務，但基建項目的立體模型已可做到，長遠願景就是維視拍的技術能為安全智慧城市服務。