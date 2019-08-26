提振經濟小工程加快推 南丫島擬7240萬重建碼頭

立會休會前未獲撥款 最快2021竣工

運房局於今年5月曾就南丫島北角碼頭重建工程提交立法會討論，當時預料立法會暑假休會前成功申請撥款7240萬元，工程可於下半年開展，2021年下半年竣工，最後未能趕及立法會暑假休會前通過撥款。

發展局長黃偉綸昨發表網誌稱，政府早前提出首階段改善碼頭計劃，改善多個偏遠公共碼頭設施，包括荔枝窩、深涌等，首個項目為南丫島北角碼頭，政府已就計劃諮詢地區人士，公眾對計劃表示支持，並希望擴大計劃規模和加快推行。黃偉綸稱，土木工程拓展署正着手籌備明年工程勘測研究，但未有透露碼頭名單及工程費用等。

土木工程拓展署工程師許伊琳表示，北角碼頭位於南丫島北面，早年由村民興建，曾於1970年代及90年代重建，現時每日有約400名乘客使用，惟因碼頭設計簡陋，不能放置跳板，並容易受海面大浪影響，靠泊情况不理想，故需重建改善。

根據當局設計圖則，政府計劃於現有碼頭西面對開興建一個有蓋碼頭。至於現有碼頭的登岸梯級在重建後，會拆除及改建成海堤。在北角新村居住逾75年的原居民代表周慶福說，北角碼頭已使用多年，頗為殘舊，村民都很期待重建碼頭。周慶福相信，新碼頭對村民幫助很大，有助年長村民出入，坐輪椅人士也可直接推到船邊上船，故希望工程盡快開展。