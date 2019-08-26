賀一誠98％得票率當選澳門特首 無對手歷屆最高 稱續派錢

現年62歲的賀一誠自2013年出任澳門立法會主席，曾多次表明不參選特首的他，今年6月突轉軚，其後辭去立法會主席和人大代表職務。昨日投票歷時約20分鐘，400名選委有1人遲到不能投票，另有7張白票，賀一誠最終獲得392票支持，以98%得票率當選澳門特別行政區第五任特首。除了第一屆有兩名候選人角逐，往後每屆澳門特首選舉都只有一人參選。

談港反修例風波「終會停止」

賀一誠當選後召開記者會，對於香港近月的反修例風波，他表示：「風波終會停止，再大的颱風都會過去的。」他又說澳門旅遊業亦受香港局勢影響，他上任後會先照顧內需，並繼續配合大灣區發展，與其餘9個內地城市合作，不會因一個城市而拖慢計劃。對於澳門年年派錢的政策，他以「鄰埠」香港作例子，指出分階層派錢的行政費可能比派出的錢更多，故不會改變現時做法。

澳門大學政府與行政學系副教授余永逸指出，賀一誠的政綱與以往的特首分別不大，問題在於如何落實。他說，房屋和交通是澳門兩大民生問題，澳門人對住屋是恐慌需求較多，有別香港的剛性需求，而現時澳門已規劃的土地可提供4萬至5萬個單位，但要視乎如何分配。他補充，澳門人也關心政府用人唯親、政策諮詢不足，賀的政綱提到會改善施政，令當地人期望他能否做到。

澳議員盼改善偏袒商界

澳門立法會議員區錦新表示，任何人擔任特首對澳門發展的影響不大，但有別上兩任同樣來自商界的特首，賀一誠相對獨立，樂觀而言，政策偏袒商界的情况盼有改善。他說，賀一誠在推進民主政制上，總推說由中央決定，但區錦新稱，民間對民主的訴求不大，令新一屆政府更無壓力。

明報記者

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