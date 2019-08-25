風暴白鹿氣流影響 空氣污染爆表 污氣罩港 遊客：難呼吸

天文台表示，白鹿昨晚10時集結在香港東北偏東約490公里，預料向西北方向移動，並預計於中國東南部沿岸登陸（另見A11版）。

天文台預料，一號戒備信號會維持一段時間，除非白鹿採取較接近珠江口的路徑移動，否則改發三號強風信號的機率不大。

昨掛一號波 料三號機率低

在白鹿的外圍下沉氣流影響下，本港大部分地區昨錄得最高氣溫超過34℃，而新界部分地區更錄得超過36℃，當中上水最高溫度高達37.2℃，為各區最高。受污染造成的煙霞影響，本港昨日能見度亦下降，其中維港能見度跌至3000米。另外，空氣污染水平由昨早開始持續上升，至昨午4時半，除了塔門(到10「甚高」水平)，其餘12個一般空氣監測站及3個路邊監測站的空氣質素健康指數均錄得10+「嚴重」水平，屬最高污染級別。有來港3日的荷蘭遊客說，昨日香港的天氣較前兩日更炎熱和潮濕，形容昨日空氣差得令她難以呼吸。

今或狂風驟雨紓緩污染

天文台高級科學主任李子祥說，白鹿的外圍環流和雨帶今日將影響本港，天氣會轉為多雲，間中有狂風驟雨和雷暴，加上今日稍後時間轉吹西南風，相信煙霞問題或得到改善。

他又說，預料明天依然會有驟雨，之後隨着高空反氣旋增強，天氣會逐漸好轉和炎熱，預計周三最高氣溫會回升至34℃。