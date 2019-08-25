遺失載2.3萬贊助紀錄電腦 立場新聞致歉 通報私隱署

包括姓名地址電話 無信用卡資料

《立場新聞》的致歉公告向所有受影響贊助人及讀者致歉，稱是次錯誤完全無法接受，同時反映過去安排極不完善，責無旁貸，再次深切致歉。公告稱經初步點算，遺失涉及23,967項贊助交易紀錄，主要包括贊助人姓名、金額、電郵資料，當中16,472項紀錄包括地址、37項涉銀行戶口號碼、16項涉電話號碼，信用卡資料並不包括在內。

公告提及將致力完善儲存個人資料的系統和制度，確保類似事件不再發生，即日起遺失資料的員工亦暫不會參與贊助會員相關工作，會員資料不再存放在手提電腦，日後亦只會保留贊助人姓名、電郵、贊助金額3項資料，作統計及通訊之用。

《立場新聞》總編輯鍾沛權補充，就事件自己難辭其咎，稱由於贊助會員人數在過去兩個月以數以十倍計速度暴增，負責同事承受巨大工作壓力，需長期在家加班處理，而自己沒及時在IT和人手上給予足夠支援，要為事件負最大責任。本報致電鍾沛權查詢遺失電腦的具體時間、地點和原因等，他回覆稱，遺失地點等詳細資料「不想說得那麼仔細，原因是不想讓人很確切知道那是我們的機，有心刻意去盜竊（break-in）」。

私隱專員公署回覆稱，不論公私營機構都必須按《個人資料（私隱）條例》規定採取有效的保安措施，妥善保障其處理的個人資料不會未經准許或意外地被查閱、處理、刪除、喪失或使用，否則有可能違反私隱條例下的資料保安原則。

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