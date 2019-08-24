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2019年8月24日星期六
港聞二
大埔深水埗屯門安老院選民跌八成 對比2015區選 張超雄：屢被揭種票收斂 或轉新法
竹園院舍選民增7倍 多用英文地址
一人續用五星酒店地址 商廈用戶不認識登記選民
七旬翁姦4歲孫囚11年 官：令人痛心
律政司上訴被拒 吳文遠擲三文治終極脫罪
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【明報專訊】（請看附圖）
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